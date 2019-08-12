Префектура ЮЗАО: Газопровод не поврежден после хлопка газа в квартире на Нагорной улице
Хлопок газа, который произошел в жилом доме на улице Нагорной, не вызвал повреждений газопровода. Об этом сообщил заместитель префекта Юго-Западного административного округа Москвы Анзор Алисултанов.
По его словам, в квартире имеется легкое повреждение межквартирной и межкомнатной перегородок. Угрозы для жильцов отсутствуют.
— Сейчас нет утечки газа, дом расселять не будут, — цитирует Анзора Алисултанова агентство городских новостей «Москва».
Он добавил, что на месте происшествия работают представили МЧС, сотрудники полиции и Мосгаза. Выясняются причины инцидента.
Напомним, что 12 августа в жилом пятиэтажном здании на Нагорной улице, дом 18, корпус 3, произошел хлопок газа с последующим возгоранием на площади 0,5 квадратного метра. В результате инцидента никто не пострадал.
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