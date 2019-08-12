РАН может стать площадкой проекта «Субботы московского школьника»
Российская академия наук (РАН) может стать площадкой проекта «Субботы московского школьника». Об этом рассказал начальник управления координации научных исследований Департамента образования и науки Москвы Александр Тверской.
По его словам, в данный момент ведутся активные переговоры по поиску новых площадок.
Проект «Субботы московского школьника» был открыт в сентябре 2013 года. За это время более 900 тысяч человек посетили различные мероприятия, сообщили в информационном центре Правительства Москвы.
В рамках мероприятия школьники получают необходимые знания за пределами школьной программы. Они участвуют в различных мастер-классах и знакомятся с современными компьютерными технологиями. Проект включает в себя такие направления, как «Университетские субботы», «Космические субботы», «Инженерные субботы» и многие другие.
Читайте также: Мастер-классы и лекции проведут в рамках проекта «Субботы московского школьника»