Работы по благоустройству двора на юго-востоке столицы завершат до сентября
Жительница дома 24 по 2-й улице Синичкина Ангелина Ерр сообщила, что двор перекопан, а бордюрный камень, привезенный для благоустройства, перекрыл проходы. Еще одна местная жительница, Надежда из дома № 15 по той же улице, пожаловалась, что в ее дворе установили неготовую к эксплуатации детскую игровую площадку.
— Возле площадки лежит большая часть игровой конструкции, которую явно не будут использовать для монтажа. Прошло несколько дней, но ее до сих пор не вывезли, — сказала она. — Дети могут случайно опрокинуть эту штуковину на себя и получить травму!
Прибыв на место, корреспондент «ВМ» увидел, что работы по благоустройству, вопреки утверждению Ангелины, находятся в активной стадии.
— Мы не можем работать непрерывно из-за дождя: если укладывать асфальт на мокрую поверхность, он уже через два-три месяца придет в негодность, — объяснил бригадир Алексей Логвинов. — Работаем по погоде. Уложимся в срок до сентября.
Корреспондент «ВМ» сообщил о проблемах в Департамент капитального ремонта Москвы, где обещали принять меры.
Через несколько дней журналист выехал на место снова. Результат налицо — закреплен бордюрный камень, часть дорожек покрыта новым асфальтом. Детали конструкции детского городка, не использованные при монтаже площадки, вывезены.
Читайте также: Преображение городских дворов