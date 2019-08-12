Россиянка стала техническим директором футбольного клуба «Монако»
Россиянка Ольга Дементьева назначена техническим директором футбольного клуба «Монако». Данную информацию 12 августа сообщила пресс-служба спортивного коллектива.
Дементьева входит в структуру «Монако» уже семь лет. С 2012 года она занимала в клубе различные посты, в том числе работала начальником административного отдела.
Ее назначение техническим директором произошло сразу после появления указанной должности в системе. Изменения связаны с реорганизацией спортивного отдела клуба, передает официальный сайт команды.
Напомним, что Дементьева — не единственная россиянка в «Монако». Президент клуба — российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Кроме того, игроком основного состава монегасков является бывший футболист ЦСКА Александр Головин.
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