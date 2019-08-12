Подготовка к фестивалю «Спасская башня» идет полным ходом

Основная сцена почти готова к представлению: на Красной площади уже монтируют трибуны.

— Трибуны способны принять 7500 человек, — рассказал «Вечерней Москве» руководитель дирекции международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» Сергей Смирнов.

Он поблагодарил всех зрителей за то, что они посещают фестиваль.

— В последние годы все билеты раскупают за несколько дней до начала мероприятия, надеюсь, что и в этом году все будет так же. Спасибо мужественному московскому зрителю! Программа фестивалей никогда не повторяется, даже если участвуют одни и те же коллективы. Каждый раз они готовят новые номера.

Смирнов уточнил, что в этом году есть страны, которые уже бывали на фестивале, а также абсолютно новые участники.

— Впервые на фестивале появятся коллективы из КНДР и Азербайджана. Фестиваль включает в себя не только коллективное искусство военных музыкантов, но и сольные выступления. Также на сцене детского городка выступят детские духовые оркестры в рамках программы «Спасская башня — детям», что всегда особенно трогательно, — подчеркнул руководитель дирекции международного военно-музыкального фестиваля.

Как рассказал главный режиссер — постановщик фестиваля «Спасская башня» Юрий Мархолиа, в этом году в фестивале участвуют 12 стран и 30 коллективов.

— Все будут показывать то, чего раньше на фестивале ни разу не демонстрировалось, — уточнил собеседник «ВМ».

Кроме основных трибун фестиваля, на Красной площади будут возведены детский городок и конный манеж, которые можно будет посетить во все дни фестиваля (кроме 1 сентября) бесплатно.

Вход для всех с 22 по 31 сентября в дневное время (с 11:00 до 15:30) свободный. С 18:00 вход на территорию фестиваля будет осуществляться по входным билетам.

При этом посмотреть на участников фестиваля, не приобретая билеты, все же будет возможно: 24 августа на ВДНХ состоится шествие участников «Спасской башни». Праздничный парад начнется в 12:00 на площади Промышленности. В течение часа военно-оркестровые и творческие коллективы продемонстрируют свои инструменты и костюмы.

31 августа иностранные участники выступят в парках и на железнодорожных вокзалах столицы.

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