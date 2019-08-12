ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости корью в мире

Число людей, заболевших корью в этом году, возросло в мире почти в три раза по сравнению с прошлым. Такие данные привела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Всего с января по июль 2019 года было зарегистрировано почти 365 тысяч заболевших. Чаще всего о случаях болезни сообщали Демократическая Республика Конго, Мадагаскар и Украина. Также крупные вспышки кори наблюдаются в Анголе, Судане, Камеруне, Чаде, Казахстане, Нигерии, на Филиппинах, в Южном Судане и Таиланде.

Данные показатели стали самыми высокими с 2006 года. Наибольший рост заболеваемости — в 10 раз — отмечен в Африке. Следом разместился Западно-Тихоокеанский регион с увеличением числа больных в три раза. На третьем месте оказался Европейский регион — рост более чем в два раза.

В ВОЗ добавили, что данные цифры основаны на ежемесячных данных, которые предоставляют страны, поэтому они пока примерные. Окончательный отчет по данной теме организация планирует обнародовать в ноябре 2020 года, сообщает ТАСС.

Корь является заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. Ее вирус передается воздушно-капельным путем. Среди первых признаков болезни — сильное повышение температуры, насморк, кашель, покраснение глаз, слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Позже на лице и шее появляется сыпь, которая постепенно распространяется по всему телу.

По данным ВОЗ, в 2017 году от кори умерли 110 тысяч человек. В основном это были дети до пяти лет.

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