Московские танцоры представят Россию на чемпионате мира по танго
Танцоры из Москвы выступят в отборочных турах чемпионата мира по танго, которые начались 12 августа в аргентинском городе Буэнос-Айрес.
Более десятка пар из российских городов, включая Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Пермь, поборются за лидерство в категории «салонное танго». При этом пара Елена Кирьянова и Антон Попиченко обеспечили себе выход в финал турнира, одержав победу в чемпионате Европы.
Вечером 13 августа станут известны танцоры, вышедшие в полуфинал чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Напомним, в 2019 году чемпионат Европы по латиноамериканским танцам прошел в Москве. Ради участия в нем в столицу прибыли 46 пар из 24 стран мира. Россияне Кирилл Белоруков и Полина Телешова заняли второе место.
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