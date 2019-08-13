Ученые предупредили о риске распространения опасной инфекции
Исследователи предупреждают об угрозе распространения бактериальной инфекции, которая приводит к заболеваниям пищеварительного тракта.
Пресловутая инфекция поражает слизистые оболочки тонкого и толстого кишечника — энтероколит. Это заболевание сопровождается болями в животе, тошнотой и рвотой, диареей, нередко — повышением температуры тела и симптомами интоксикации.
Как поясняют ученые, угроза развития бактериального энтероколита становится все серьезнее в связи с развитием у микробов резистентности к антибиотикам из-за их чрезмерного и нередко неоправданного применения, пишет The Nature.
Ранее «Росконтроль» рассказал, как не заболеть острыми инфекционными заболеваниями — сальмонеллезом и листериозом.
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