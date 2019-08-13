Успешность левшей в творчестве и науке получила объяснение

Эксперты разъяснили, почему леворукие люди нередко добиваются более значительных успехов в творчестве и науке, нежели правши.

Психолог Ольга Маховская выразила мнение, что большую роль играет то, что левшам приходится жить в мире преимущественно праворуких людей — а потому приспосабливаться и адаптироваться.

Нейропсихолог Галина Морозова отмечает различия в работе мозга у той и иной групп людей, что в итоге сказывается и на мышлении, и на эмоциях человека.

По мнению заведующей лабораторией нейропсихологии факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Татьяны Ахутиной, левши и амбидекстры (люди, в равной степени владеющие правой и левой руками) демонстрируют склонности к небанальным способам решения задач, хотя в силу особенностей организации мозга они могут проявлять сниженную работоспособность.

При этом специалисты сходятся во мнении, что переучивать ребенка-левшу, что широко практиковалось в СССР, нельзя: это чревато снижением самооценки, развитию страхов и невротических состояний.

Опрос экспертов, приуроченный к Международному дню левши, который отмечается 13 августа, провело РИА Новости.

Между тем ученые выяснили, что левши и правши встречаются и среди животных. Так, пингвины при плавании активнее работают или правым, или левым плавником. При этом исследователи склонны полагать, что пингвины-«левши», вероятно, агрессивнее «правшей» или лучше приспособлены к дракам.

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