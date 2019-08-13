Москвичей пригласили на бесплатные мероприятия в рамках фестиваля «Цветочный джем»
Ежегодный конкурс ландшафтного дизайна «Цветочный джем» пройдет на столичных площадках с 23 августа по 8 сентября. Организаторы подготовили для гостей масштабную культурную программу.
Горожан ждут различные мастер-классы, лекции, концерты и спектакли на различных площадках Москвы. Посетители смогут приготовить летние десерты, научиться лепить из глины и выращивать травы в домашних условиях.
Некоторые дни фестиваля будут тематическими.
— 24 и 25 августа пройдут дни кукольных театров, 30 августа — день джаза, 6 и 7 сентября — дни Англии и Германии, 7 и 8 сентября — дни мюзиклов. Кроме того, необычную программу подготовили к 1 Сентября, — сообщили в пресс-службе организаторов фестиваля.
В программу включены лекции о культуре и искусстве. Кроме того, в дни, посвященные зарубежным странам, можно будет узнать об их кухне, традициях, спорте. Всех желающих пригласят поиграть в крокет, боулинг, настольный футбол.
Мастер-класс по приготовлению исконно русских блюд, в том числе сказочных, также предусмотрен для гостей праздника. В начале сентября москвичей научат варить уху из щуки, кашу с орехами и фруктами, печь пирог с мясом и грибами.
На Новом Арбате пройдет «Ландшафтный лекторий», где расскажут об основах садоводства и ландшафтного дизайна.
Ко Дню знаний организаторы «Цветочного джема» подготовят научные интерактивные шоу. Подробная программа размещена на официальном сайте мэра Москвы.
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