Специалисты «Роскачества» разработали правила выбора колбасы по ГОСТу

Эксперты «Роскачества» разработали правила выбора качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Они рассказали, какая информация обязательно должна быть указана в маркировке.

По словам директора департамента исследований «Роскачества» Людмилы Викуловой, при покупке вареной колбасы необходимо сверить реальные условия хранения с допустимыми. Температура в холодильнике должна составлять от нуля до плюс шести градусов.

В «Роскачестве» отмечают, что на этикетке обязательно должны быть указаны состав продукта, его пищевая ценность, срок годности, дата изготовления, условия хранения и надпись «упаковано под вакуумом» или «упаковано в модифицированной атмосфере» (в случае использования модифицированной газовой среды для упаковки продукта).

Докторская колбаса, произведенная по ГОСТу, имеет в своем составе свинину или говядину, воду, яйца куриные, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, поваренную соль, сахар-песок и пряности. Другие виды продукции могут включать в себя черный перец, чеснок и шпик. Ингредиенты на этикетке формируется в зависимости от процентного соотношения их в рецептуре.

— Цвет изделия должен быть от розового до светло-розового, консистенция не должна содержать комочков и явных цветовых пятен – это говорит о нарушении технологии производства, – рассказала Людмила Викулова.

В составе колбасы исключено появление мяса курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала. Добавки Е120 и Е252 могут нанести вред организму. Колбасные изделия должны быть упругими и без полостей.

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