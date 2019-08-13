Граффити и работы в стиле «бегемотопись» представят на выставке в «Зарядье»
Более 100 работ участников проекта «Московское долголетие» и шести современных художников представят на «Выставке Клавдии Семеновны» в «Зарядье».
Москвичи смогут полюбоваться фотографиями и граффити, а также работами в стиле «бегемотопись», которые были созданы под руководством художников Ростана Тавасиева, Миши Most, Константина Тотибадзе и других.
Творческие лаборатории были открыты с 24 июля по 4 августа. Их посетили 25 человек с высшим художественным образованием, шесть членов союза художников, один заслуженный художник России и другие авторитетные в этой сфере личности.
В первый день работы выставки жители столицы смогут посетить авторские экскурсии по экспозиции. После этого на сцене большого амфитеатра парка «Зарядье» пройдет концерт с участием джазовых коллективов. Среди них будут вокалистка Этери Бериашвили и арт-проект «Тенора XXI века».
Кроме этого, в паре пройдет самый массовый пленэр, который планируется зарегистрировать как мировой рекорд. Выставка будет работать до 9 сентября. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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