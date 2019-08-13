Конфликт произошел в столичном районе Соколиная гора
В понедельник, 12 августа, произошел конфликт на улице Соколиная гора в Москве, сообщает отдел МВД России по району Соколиная гора.
— 12 августа в 16:07 в службу «02» от граждан поступило сообщение о драке на 3-й улице Соколиной Горы, дом 1, — уточнили в ведомстве.
Согласно информации, у дома по указанному адресу произошел конфликт между четырьмя мужчинами, один из которых напал на троих из-за личных разногласий. Отмечается, что перед инцидентом участники драки употребляли спиртные напитки.
В отношении инициатора конфликта составлен протокол об административном правонарушении. Пострадавшие были доставлены в одну из больниц Москвы, один из них после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.
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