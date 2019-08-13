Фадеев уведомил Наргиз о расторжении контракта по почте
Певица Наргиз получила от продюсера Максима Фадеева телеграмму о расторжении контракта. Это означает, что ее интересы больше не представляет продюсерский центр MALFA.
— Я получила уведомление от имени Максима Фадеева об одностороннем отказе от исполнения договора, который был заключен 10 июня 2014 года. Согласно этому договору, я работала под эгидой лейбла «Малфа», все мои концерты, участие в мероприятиях и интервью, съемки клипов и т. д. организовывались «Малфой» или по согласованию с лейблом. С момента получения мной уведомления от 12.08.2019 от Максима Фадеева наш договор считается расторгнутым. Я больше не являюсь частью команды «Малфа», и моя дальнейшая творческая судьба больше не зависит лейбла, — заявила Наргиз «Вечерней Москве».
По словам Наргиз, она собирается продолжить свой гастрольный тур, который был запланирован ранее. Как рассказала певица «Вечерней Москве», теперь необходимо определиться с судьбой музыкальных произведений, которые были записаны за время совместного творчества с Максимом Фадеевым. Сейчас права на некоторые песни, такие как «Ты моя нежность», «Вдвоем» и другие, принадлежат продюсеру.
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