«Есть смысл обращаться в суд»: юрист прокомментировал срыв концерта Наргиз

В своем личном блоге певица Наргиз 8 августа сообщила поклонникам, что продюсерский центр Максима Фадеева MALFA разрывает с ней контракт, а также запрещает исполнять песни Фадеева. Соответствующее письмо пришло несколько недель назад. И вот 7 августа организаторы концертного тура, в который собиралась отправиться певица, сообщили ей, что выступления отменяются.

— Мои дорогие друзья! Сегодня, за сутки до отъезда, я узнала от организаторов моих концертов в Воронеже и Ростове-на-Дону, что концерт отменяется. Якобы потому, что я отказалась выезжать в тур, — поделилась Наргиз в соцсетях.

Она подчеркнула, что, несмотря на официальные запросы, Максим Фадеев отказывается объяснять ей, в чем причина происходящего. «Вечерняя Москва» попыталась связаться с продюсерским центром, где нам, как и певице, отказали в комментарии. Тогда мы решили поговорить с юристом, экспертом по трудовому праву, членом профессиональной ассоциации «Юристы за трудовые права» Галиной Енютиной.

— Тут сразу несколько моментов, подлежащих обсуждению. Во-первых, досрочное расторжение контракта. Нужно внимательно смотреть договор. Вполне возможно, что данный пункт прописан, и лейбл может спокойно, на законных основаниях, прекратить отношения с артистом в одностороннем порядке. Что касается запрета на исполнение определенных песен, то все законно: правообладатель может запретить выступать со своими произведениями или договориться с музыкантом о выплатах. Другой вопрос — отмена концерта. Если об этом ее предупредили за сутки, то есть смысл обращаться в суд с целью компенсации потерь. Так называемая упущенная выгода, не полученный гонорар. Но вся эта ситуация явно бьет по репутации Наргиз, — объяснила специалист.

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