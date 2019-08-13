Переселение жителей по программе реновации началось в районе Фили-Давыдково

Переселение жителей по программе реновации началось в столичном районе Фили-Давыдково. Горожане переезжают из пятиэтажного дома постройки 1959 года. Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.
Москвичей расселяют из пятиэтажки на Кастанаевской улице, 32, корпус 1, в новостройку на Малой Филевской улице, 22. С момента запуска программы реновации это 70-й по счету дом, чьи жители переезжают в квартиры с улучшенной отделкой.
Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман, ранее семьи получили 78 писем с предложениями равнозначного жилья. После выбора предложенного варианта горожане могут оформлять документы на новое жилья в Центре информирования граждан.
— Из 234 семей уже 226, то есть более 95 процентов жителей, заключили договоры на предоставленные квартиры в новостройке, — сказал он.
Ранее в новостройку на Малой Филевской переехали жильцы четырех пятиэтажных домов по адресу: улица Олеко Дундича, дом 29, 31, 33 и дом 35, корпус 1.
По словам главы Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, горожане также могут докупить дополнительную площадь со скидкой 10 процентов от суммы доплаты.
— Если говорить о доме на Малой Филевской, то по состоянию на 8 августа в Московский фонд реновации поступило 20 заявок от жителей сносимых домов на докупку, — отметил он.
Договоры подписаны со всеми заявителями.
В Фили-Давыдково, по его словам, в реновацию входят 119 домов, подобрано семь стартовых площадок.
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