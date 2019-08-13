Порядок регистрации электронных сделок с недвижимостью изменится в целях безопасности
Изменения в порядок регистрации электронных сделок с недвижимостью будут внесены начиная со вторника, 13 августа. Теперь собственник должен предварительно разрешить такие операции, подав соответствующее заявление в любом центре госуслуг «Мои документы». Эти нововведения значительно обезопасят процесс подобных процедур.
Отмечатеся, что обратиться в «Мои документы» может только правообладатель, его законный представитель или представитель, который действует на основании нотариально удостоверенной доверенности. Разрешение на операции можно получить как в отношении всех объектов недвижимости, так и для одного из них. Основным условием процедуры является территориальное расположение имущества, — оно должно находиться в столице.
Для того, чтобы разрешить государственную регистрацию прав на основании документов в электронном виде в отношении недвижимости, которая находится в других российских регионах, нужно обратиться во Дворец госуслуг на ВДНХ. Помимо этого, там посетители могут воспользоваться специальной услугой по регистрации прав на недвижимость по экстерриториальному принципу.
Прекратить действие разрешения можно в центрах госуслуг. Для этого необходимо написать заявление об отзыве ранее поданного. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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