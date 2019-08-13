Детский сад на 225 мест построили в Новой Москве
В селе Былово поселения Краснопахорского построили детский сад на 225 мест. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
- На объекте полностью выполнены все работы. Уже установлено современное оборудование, закуплена мебель, прилегающая территория благоустроена. Заявление на ввод в эксплуатацию детского сада направлено в Комитет государственного строительного надзора города Москвы, - рассказал Владимир Жидкин.
Руководитель ведомства отметил, что ввести в эксплуатацию дошкольное учреждение планируется к 1 сентября, это позволит полностью обеспечить население Былова местами в детском саду.
Площадь застройки составляет 1309 квадратных метров и рассчитано на девять групп детей. Здание оборудовано комнатами для занятий и спальнями, а также спортивным и музыкальным залами, медицинским блоком, столовой и зоной для отдыха. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
- Создание и развитие социальной инфраструктуры на территории ТиНАО — одни из важнейших задач на ближайшие годы. И она выполняется в приоритетном порядке, — подчеркнул Владимир Жидкин.
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