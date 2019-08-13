Минздрав России планирует включить пластические операции в ОМС
Минздрав России рассматривает возможность включения пластических операций в перечень услуг, предоставляющихся по программе обязательного медицинского страхования.
Как отметила в комментарии «Российской газете» главный внештатный пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова, многие эстетические операции уже входят в ОМС, но под другими названиями. Изменения в законодательстве позволят усилить контроль над действиями частных клиник, где предлагают услуги пластической хирургии.
В ОМС могут включить операции, необходимые по медицинским показаниям. В частности, речь идет об удалении новообразований на коже.
В настоящее время пластические операции по медицинским показаниям могут сделать бесплатно, но для этого необходимо получить квоту.
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