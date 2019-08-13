Сенатор оценил идею использования искусственного интеллекта в вузах
Сенатор, председатель Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский оценил идею использования искусственного интеллекта в высших учебных заведениях.
13 августа директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов сообщил, что решения об отчислении студентов вузов в России будут принимать по рекомендациям искусственного интеллекта.
Сенатор Валерий Рязанский считает, что использование искусственного интеллекта может быть полезным, но последнее решение будет оставаться за ректором.
— Я уверен, что решение об отчислении будет в любом случае приниматься в соответствии с законом, руководителями вузов, а не выдаваться автоматически, — пояснил он в комментарии Nation News.
Сенатор отметил, что система не может учитывать некоторые факторы и различные обстоятельства, из-за которых студенты не посещают занятия.
Тестирование искусственного интеллекта начнется в вузах в 2021 году. С его помощью можно будет вести контроль за частотой входов и выходов студента в здание университета, получать информацию об опозданиях и прогулах.
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