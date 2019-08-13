Схема дорожного движения временно изменится в центре и на западе Москвы

Схема движения автомобилей временно изменится в центре и на западе столицы в связи с капитальным ремонтом тоннеля, сносом эстакады и реконструкцией инженерных сетей. Информацию об этом во вторник, 13 августа, разместили на официальном сайте мэра Москвы.

— С 30 июля по 20 декабря будет ограничено движение по Дорогомиловскому тоннелю. В этот же период с 01:30 до 05:30 он будет полностью перекрыт, — сообщается на сайте.

Движение также перекроют на участке Кутузовского проспекта от дома 14 до дома 22 и на Большой Дорогомиловской улице от Кутузовского проспекта до дома 11. Кроме того, из-за работ по сносу эстакады участок Молодогвардейской улицы от дома 54, строения 13, до дома 54, строения 16, закроют с 16 по 18 августа.

Кроме того, проезд автомобилей на улице Талалихина от дома 6, строения 1, до дома 8 и в Брошевском переулке от улицы Талалихина до дома 8 будет невозможен с 14 по 30 августа и с 9 сентября по 30 октября.

— На улице Большие Каменщики движение будет затруднено от дома 8 до дома 19, здесь же ограничат движение на повороте на улицу Гвоздева, — добавляется на сайте.

Движение перекроют и на пересечении Новоселенского переулка и Воронцовской улицы, а также в Новоселенском и Лавровом переулках.

Читайте также: Стало известно, как часто москвичи берут напрокат городские велосипеды