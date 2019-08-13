Новый входной павильон появится в спорткомплексе «Лужники»

Согласован проект строительства нового входного павильона спортивного комплекса «Лужники». Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
Трехэтажный павильон построят на месте закрытого торгового центра «Гермес». Его фасады спроектировали в едином стилевом решении с другими объектами спорткомплекса, а общая площадь достигнет почти пяти квадратных метров.
— Сам спортивный комплекс продолжает активно развиваться — строятся как инфраструктурные, так и спортивные объекты, так что вопросы логистики являются первоочередными. Новая входная группа со стороны Новолужнецкого проезда повысит пропускную способность территории и сделает доступ на нее еще удобнее, — сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Здесь будут продавать билеты, абонементы и пропуска. В павильоне на втором и третьем этажах также обустроят офисные помещения. Стены облицуют крупноформатным камнем, обрамляющим активное витражное остекление высотой во все здание.
— Это позволит сохранить визуальную целостность фасада и впишет будущее здание в сеть инфраструктурных павильонов комплекса, — добавили в пресс-службе Москомархитектуры.
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