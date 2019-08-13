Возросло число пострадавших при жесткой посадке вертолета на Камчатке

Число пострадавших в результате жесткого приземления вертолета Ми-8 на Камчатке увеличилось до пяти человек. Госпитализация потребовалась одному потерпевшему. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края, зампред правительства региона Сергей Хабаров.

Ранее сообщалось о трех пострадавших в результате жесткой посадки вертолета во время полета над Кроноцким заповедником.

Согласно уточненным сведениям, пять человек, получивших травмы, доставлены в больницу. После осмотра врачей им будет назначено амбулаторное лечение.

— Двое получили ушибы мягких тканей, еще у одного мужчины — перелом берцовой кости, у другого — рваная рана ноги, — приводит слова Хабарова РИА Новости.

Он добавил, что госпитализирована еще одна местная жительница. Ей диагностировали перелом шейного позвонка.

К настоящему моменту всех людей доставили с места происшествия в Петропавловск-Камчатский. Вопросом их размещения займутся туристические организации.

Ранее «ВМ» сообщала об аналогичных случаях. Так, в США 2 августа легкомоторный самолет KR-2 совершил жесткую посадку на автомагистраль в Сиэтле. Пилот приземлился прямо на дорогу перед машинами.

14 июля у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе два человека погибли в результате жесткого приземления вертолета Robinson.

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