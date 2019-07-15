СК опубликовал видео с места крушения вертолета в Подмосковье
Следственный комитет опубликовал на YouTube первые кадры с места крушения вертолета Robinsson в Подмосковье. Появилась информация о втором погибшем: по данным следствия, им оказался Олег Чернигин, ему было 59 лет. Второй погибший — президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин.
Чернигин был автором более 15 научных работ на темы сверхлегкой авиации, он помогал Никитину обучать президента России Владимира Путина полетам на дельталете в 2012 году.
Напомним, 14 июля у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе вертолет Radison совершил жесткую посадку, в результате которой погибли двое.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц.
Читайте также: Погибший в Подмосковье пилот обучал Путина для полетов со стерхами