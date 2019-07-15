Погибший в Подмосковье пилот обучал Путина для полетов со стерхами
Президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб при жесткой посадке вертолета в Подмосковье. Он учил президента РФ Владимира Путина летать на дельталете во время проекта со стерхами. В 2012 году глава страны на дельтаплане стал «вожаком» стаи стерхов в рамках программы восстановления их популяции.
Ранее представитель регионального главка МЧС сообщил, что возле деревни Барская жестко сел вертолет Robinson. По предварительной информации, два человека погибли.
— К сожалению, сегодня для нас произошла очень большая трагедия. Несколько часов назад упал вертолет Robinson, погиб наш президент Игорь Валентинович Никитин, — сказал первый вице президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации Сергей Минигулов корреспонденту РИА Новости.
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