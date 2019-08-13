Рекорд трафика зафиксирован на Крымском мосту 12 августа
За 12 августа по Крымскому мосту проехало почти 36 тысяч автомобилей. Эта цифра названа новым рекордом трафика.
— В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки, — сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
Предыдущий суточный максимум (чуть более 35 тысяч машин) был зафиксирован 11 августа.
С начала июня по мосту проехало более полутора миллионов автомобилей. В прошлом году самая высокая интенсивность движения также пришлась на 12 августа: 33 359 автомобилей за сутки.
Напомним, что движение по автомобильной части моста было запущено в мае 2018 года. Предполагается, что движение поездов начнется к концу 2019 года. На пилотном участке железнодорожной части моста 12 августа протестировали освещение.
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