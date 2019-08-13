Археологи обнаружили в Помпеях «ведьмины сокровища»
Археологи, работавшие на руинах древнего города Помпеи, нашли в здании Каса дель Джардино (Дом с садом) древний клад с артефактами. Их назвали «сокровища колдуньи», поскольку ученые предположили, что предметы связаны с проведением ритуалов.
Находка представляла собой с сундук, который был наполнен полудрагоценными камнями, украшениями, колокольчиками, монетами, ракушками, различными фигурками и даже маленькими черепами. Исследователи считают, что все эти артефакты применялись для проведения обрядов, гаданий.
Дорогих украшений в сундуке не было, исходя из чего археологи сделали вывод, что он принадлежал рабу или слуге, сообщает издание ANSA.
Итальянский город Помпеи, расположенный недалеко от Неаполя, был уничтожен в результате извержения вулкана Везувий 24 августа 79 года.
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