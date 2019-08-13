Как победить в битве за колбасу

Надоело уже все это, честное слово. Я понимаю, что у Роспотребнадзора и Роскачества работа такая — проверять и находить изъяны, но нам, простым едокам, от этого, как говорится в известном мультфильме про чересчур самостоятельного мальчика, какая польза?

Практическая в смысле. Только страху нагнетают. 13 августа, например, очередная новость-рекомендация: эксперты рассказали, как выбрать качественную и натуральную колбасу. Срез, заявили спецы, должен быть ровным, без инородных вкраплений и пятен, а «батон» — упругим. Про чтение этикеток и всяческие вредные Е тоже напомнили. Короче говоря, ничего нового.

Вопрос: для чего мне эта информация? Студенистую колбасу с зелеными разводами я и без советов Роскачества никогда не куплю. А что касается опасных добавок, то не хочется мне их сортировать на яд и просто гадость, правда. Что они вообще в колбасе делают? Как они туда попадают? Под покровом ночи сами, что ли, в чан с натуральнейшим фаршем заползают?

По моему дилетантскому суждению, любая колбаса, сделанная на комбинате под контролем технологов, выложенная на прилавок для того, чтобы люди ее купили и съели, априори должна быть качественной. И выбирать ее потребитель должен не по степени вредности добавок, а по принципу «вкусно/не вкусно», «люблю/не люблю». А всяческие вкрапления и пятна на срезе даже допускать стыдно. Мы же допускали, допускаем и будем допускать. Я понимаю, что ожидания мои утопичны, но дня не проходит, чтобы где-то в новостях нам не рассказали, какие вредные мерзости содержатся в продуктах питания. В колбасе, сосисках, сахаре, конфетах, крупе, печенье, хлебе — во всем, что делается человеческими руками. Хоть бери и картошку на подоконнике выращивай: гарантированно не съешь какую-нибудь дрянь.

Не вся колбаса одинаково полезна Фото: pixabay.com

Контроль качества — это прекрасно и правильно, но, может быть, пора наконец-то изменить систему в корне и ввести для производителей единые жесткие требования? Драконовские. Чтобы потом покупатель и налогоплательщик не чувствовал себя около прилавка с ароматными колбасами как сапер на минном поле — вдруг ошибешься?

Народ приноровился, покупает что подороже. Но разве высокая цена гарантирует качество? Я бы особо не рассчитывала. Основа любой колбасы — это эмульсия (перемолотые в жидкую кашу крылья, ноги и хвосты) и фарш (о мясе, из которого его делают, можно фантазировать и фантазировать). К этой смеси каждый производитель добавляет все, что душа пожелает. Больше гадости — дешевле продукт, меньше — дороже.

А я до сих пор помню, как моя классная руководительница, вспоминая буйную молодость, рассказывала, как подрабатывала на мясокомбинате и как после этого перестала есть колбасу. От слова «совсем». Были на это у человека очень веские причины, говорить о которых детям она не решалась. Непедагогично.

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