Настоящее совпадение: мировые звезды и их исторические двойники

В разделе иллюстраций исторических книг можно случайно наткнуться на, казалось бы, очень знакомые лица. Порой совпадения просто поражают. Вот, например, человек тут может быть подписан как выдающийся зоолог, а выглядит точь-в-точь как оскароносный актер Робин Уильямс... «Вечерняя Москва» решила поискать и других двойников всемирно известных звезд.

Маколей Калкин и Владимир Путин

Фото: кадр из фильма «Один дома»/официальный сайт Кремля

Разумеется, повзрослевший актер Маколей Калкин, сыгравший в фильме «Один дома», сегодня не так похож на действующего президента Российской Федерации Владимира Путина, как это было, когда фильм только вышел на экраны. Удивительное было сходство.

Марк Цукерберг и король Испании Филипп IV

Фото: официальная страница Марка Цукерберга в Facebook/общественное достояние

Марка Цукерберга, основателя Facebook, часто обвиняют в том, что за пользователями его продукта ведется постоянная слежка и их личные данные продаются на сторону. И это при том, что миллиардер, дабы сохранить приватность, выкупил все ближайшие к своей вилле дома. А вот его исторический двойник, король Испании Филипп IV, прославился тем, что правление страной отдал всемогущему фавориту — граф-герцогу Оливаресу, следствием чего стала потеря Голландии и части французских земель.

Сильвестр Сталлоне и Папа Римский Григорий IX

Фото: кадр из фильма «Крид: Наследие Рокки»/общественное достояние

В фильмографии Сильвестра Сталлоне вряд ли найдутся роли святош. Но этого знаменитого актера можно уважать хотя бы за то, что он сумел добиться успеха в кинематографе, хотя его лицо от рождения частично парализовано. А вот его исторический двойник Папа Римский Григорий IX вошел в историю как основатель Инквизиции и поборник Крестовых походов на Русь.

Бен Шварц и Лев Троцкий

Фото: официальный Instagram-аккаунт Бена Шварца/РИА Новости

Актер Бен Шварц в России почти неизвестен, так как большая часть фильмов с его участием у нас не показывалась. Но голос знаменитости можно услышать в недавно вышедших «Лего. Фильм-2» и «Звездные войны. Последние джедаи», где он сыграл робота-шара BB-8.

Имя исторического двойника Шварца Льва Троцкого, соратника Владимира Ленина, останется в веках. Приверженец идеологии «вечной революции», он после смерти Ленина был выслан Сталиным из СССР, а потом убит агентом НКВД Рамоном Меркадером.

Николас Кейдж и Максимилиан I

Фото: кадр из фильма «Джо»/общественное достояние

Николас Кейдж довольно эксцентричен даже по голливудским меркам. Готовясь к своим ролям, он максимально старается вжиться в образ, и если его герой — алкоголик, то подобная подготовка может запросто закончиться реабилитационной клиникой. Как он сам утверждает, им был придуман собственный актерский стиль Nouveau Shamanic (шаманский модерн — прим. «ВМ»), о чем он планирует написать книгу.

Его исторический двойник — Максимилиан I, император Мексики — титул и корону получил при поддержке Наполеона III. Хотя за него на всенародном референдуме была большая часть мексиканского народа. Несмотря на либеральный курс политики, он так и не сумел удержать власть, пойдя на конфликт с Бенито Хуаресом, которого поддержало правительство США. В результате с остатками своей армии Максимилиан I был окружен, взят в плен и расстрелян по решению военного суда.

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