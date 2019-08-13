Посольство РФ призвало вернуть на ратушу Праги табличку о подвигах Красной армии

Во вторник, 13 августа, посольство России в Чехии обратилось к властям Праги с требованием вернуть на здание Староместской ратуши мемориальную доску, установленную в память об освобождении города от фашистских захватчиков солдатами Красной армии в мае 1945 года.

Известно, что в 2017 году доску сняли из-за проведения реконструкции. Тогда власти уверяли, что после необходимых работ ее вернут на место. Однако нынешний приматор Праги Зденек Гржиб заявил посольству, что мемориал не будет восстановлен на прежнем месте, чтобы сохранить первозданный облик здания. Впрочем, памятную символику более позднего периода все же отреставрировали.

Решение пражских властей возмутило представителей российской дипмиссии.

— Видим в этом попытку предать забвению одну из важнейших страниц нашей общей истории, — отреагировали в посольстве РФ.

Представительство также напомнило, что текст доски полностью соответствует исторической действительности, тогда как ее символическое значение остается неизменным. В связи с этим посольство РФ в Чехии призвало власти «не совершать недальновидного поступка и вернуть мемориальную доску на изначальное место», которое было выбрано жителями Праги еще 73 года назад. Об этом пишет РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Мемориальная доска на Староместской ратуше была установлена в 1946 году в память об освобождении Праги от гитлеровских захватчиков 1-м Украинским фронтом Красной армии маршала Ивана Конева.

Текст доски полностью соответствует исторической действительности, тогда как ее символическое значение остается неизменным, заявили в посольстве РФ в Чехии Фото: Фотография из Facebook посольства РФ в Чехии (https://www.facebook.com/AmbRusCz/)

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