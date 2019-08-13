Пешеходный переход через МЦК построят на востоке Москвы
Согласован проект строительства внеуличного пешеходного перехода через железнодорожные пути Московского центрального кольца.
Информация о запланированных работах предоставлена Москомэкспертизой.
Сообщается, что переход сделают по адресу: район Метрогородок, Восточный административный округ города.
— Для доступа пешеходов предусматривается устройство лестничных сходов и установка лифтового оборудования. По обеим сторонам лестничных сходов предполагается установка поручней из нержавеющей стали, — приводит агентство городских новостей «Москва» комментарий пресс-службы комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
Так, общая длина перехода составит почти 140 метров, передает агентство городских новостей «Москва».
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