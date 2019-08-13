На Украине возбудили дело за «любовь к Москве»

Власти украинского Львова потребовали проведения служебного расследования по факту звучания песни на футбольном матче, пишет ИноТВ. Дело в том, что перед началом игры между командами «Карпаты» и «Мариуполь» 11 августа на стадионе «Украина» включили песню Moscow Never Sleeps, где звучат слова «я люблю тебя, Москва». Львовскую мэрию это возмутило. Чиновники даже направили официальное письмо исполнительному директору ФК «Карпаты» Ростиславу Ящишину.

— Считаем недопустимыми подобные инциденты. Обращаемся к вам с просьбой провести служебное расследование по этому инциденту, — говорится в документе.

Инцидент приобрел политический характер. Эксперты называют такую реакцию властей Львова очередным проявлением русофобии. В то же время некоторые политологи находят в этом признак изменения отношения простых украинцев к России.

— Сейчас определенная часть Украины находится в состоянии некоего психоза, — сказал «Вечерней Москве» политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. — И стоит один раз ошибиться, как с той же песней, то случается ЧП. То, что мы сейчас наблюдаем у некоторых украинских чиновников в отношении России, — не более чем политический пафос, приводящий к комичной ситуации. Такие мелкие происшествия не оказывают влияния на настроения украинцев и свидетельствуют о разрушении пафосной мифологии. Точно так же было и в последние годы советской власти, хотя пафос не был направлен против кого-то. Сегодня украинские политики не задаются вопросом: «Что мы сделаем для Украины?» Они спрашивают: «Что мы сделаем против России?» К сожалению, это не значит, что завтра, проснувшись, многие украинцы поймут, какой это бред. И все-таки движение есть, хотя и постепенное. То, что люди не взяли штурмом дикторскую рубку, уже говорит о том, что отношение к России меняется.

В свою очередь директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что произошедшее — не более чем глупая шутка:

— Такие происшествия, как бы много их ни было, никак не влияют на сознание общества. Кто-то похулиганил — кто-то отреагировал. Все это не более чем очередной комичный «украинизм».

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