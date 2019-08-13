Дорога в облака. Легко ли управлять самолетом без подготовки

Примерить на себя роль пилота — не несбыточная мечта, а реальность. Корреспондент «Вечерки» испытал на себе, сложно ли тренироваться будущим пилотам.

Аэродром Новинки, около 80 километров от Москвы: каждые несколько минут взлетают самолеты. Я готовлюсь к первому в своей жизни полету за штурвалом. Вспоминается, как было страшно впервые выезжать в поток автомобилей. С самолетом похоже, но куда сильнее.

На взлетной полосе уже готов легкомоторный американский самолет «Сессна-152»: одна из самых известных моделей в своем классе. Рядом ждет мой инструктор — пилот авиацентра Дмитрий Филенко.

— На таких самолетах я летаю уже более пяти лет, — рассказывает мне Дмитрий. — Как и все, кто летает в малой авиации, прошел частную авиационную школу.

Пора занимать места в кабине. Мой рост 195 сантиметров, пролезаю еле-еле.

Располагаюсь справа, рядом — инструктор. У каждого штурвал и педали, их действия синхронизированы как в учебном автомобиле, подстраховка на случай ошибок. Мы готовы к взлету, за штурвалом — Дмитрий. Страшно, но я готов.

Шасси отрываются от земли. Чуть сносит боковой ветер, самолет подбалтывает из стороны в сторону. Под нами 150, 200, 400 метров высоты. Каждый звук, каждое движение мне как дилетанту кажется внештатной ситуацией. Тряска, шум, огромная высота, а ты пилот настоящего самолета, а не компьютерного симулятора. Из него нельзя просто взять и выйти. Скорость уже превысила 150 километров в час, самолет вышел на заданную высоту. Вокруг — только небо. Смотришь в него и понимаешь, что можешь полететь в любом направлении. Но не в этот раз: у нас всего 20 минут.

— Начинаем урок пилотирования, — сигнализирует мне Дмитрий. — Наша задача — научиться держать ровное положение самолета в воздухе. Для этого на горизонте необходимо выбрать ориентир. Лучше всего неподвижный, но для коротких полетов подойдет и облако на небе. Первый в жизни маневр страшно. Ведь ты выполняешь его без понимания, как отреагирует самолет. В голове проносится: «А вдруг уйдем в пике?» Но в воздухе нет времени на раздумья. Самолет отклонился от горизонта вниз, и я выравниваю его небольшим натяжением штурвала на себя. Он начинает слушаться, и сразу становится легче, дрожь уходит.

— Это совершенно нормально, — успокаивает инструктор. — «Сессна» легка в управлении. Уверяю, час полета, и ваши действия за штурвалом станут осознанными.

Ощущение, что все под контролем, приходит минут через 15. Наконец-то могу без паники насладиться видами. В окнах очертания подмосковного Серпухова, Чехова и Подольска, а на горизонте — Москва. Ощущения детского восторга. Увы, уже пора идти на посадку.

Еще никогда я так не ценил первый шаг на землю. Это было потрясение. Не верится, что сбылась детская мечта. Посмотрев в небо, куда устремился очередной самолет, подумал было: «Вот бы снова!» Теперь понимаю пилотов. Прекрасно понимаю.

Как стать пилотом

— Выберите государственное образовательное учреждение по профилю или частную авиационную школу, сертифицированную Росавиацией.

— Налетайте не менее 45 часов.

— Сдайте экзамен и тест на знание теории.

— Получите свидетельство частного пилота, летайте и набирайтесь опыта.

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