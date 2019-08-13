Танцуют все. Парки учат двигаться под музыку

До конца лета осталось совсем немного, но и это время можно провести в столичных парках ярко и зажигательно, в ритме танца. О том, где в Москве можно научиться танцевать, «Вечерке» рассказала менеджер по культурно-массовому досугу Сада имени Баумана Мария Урнова.

Сезон танцевальных оупен-эйров в столице в самом разгаре. Несмотря на погоду, желающих провести время ярко и зажигательно меньше не становится.

Открытые танцплощадки работают в ЦПКиО имени Горького, «Музеоне», «Зарядье», «Сокольниках» и других. Вечеринки сальсы, хастл-дискотеки, милонги от московских танцевальных школ и частных диджеев, а также мастер-классы по другим стилям танцев может посетить любой желающий.

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До конца лета в «Зарядье» и «Сокольниках» дважды в неделю проводятся бесплатные двухчасовые мастер-классы по спортивным танцам. Также научиться танцевать можно у нас в Саду имени Баумана. По понедельникам с 19:00 до 22:00 здесь проходят открытые танцевальные вечера по парным бразильским танцам форро, по средам — уроки аргентинского танго и милонги Zona Tango Nuevo!

Большой популярностью у посетителей парка пользуются мастер-классы по свингу — танцу, который активно входят в моду в нашей стране. Также работает новая учебная группа «Черри-пай». Бесплатные уроки будут проходить по четвергам и воскресеньям с 20:00 до 22:00 на открытой сцене сада.

История и современность

«Зарядье»

Один из самых крупнейших столичных парков и в то же время титулованных — «Зарядье». Он получил признание мирового экспертного сообщества и победил в нескольких номинациях престижных международных премий. В 2017–2019 годах парк выиграл в номинации «Лучший проект в области общественных пространств» архитектурного конкурса Building of the Year 2018 на портале ArchDaily, стал первым в сфере цифровых маркетинговых технологий — победителем премии POPAI Awards в категории Digital Media, получил премию Brand Awards 2019 в номинации «Инновационное общественное пространство года», завоевал специальный приз жюри международной выставки недвижимости MIPIM Awards 2019, стал единственным российским объектом, вошедшим в топ-100 лучших мест мира по версии американского журнала Time.

«Аптекарский огород»

Это самый старый ботанический сад не то что в Москве, во всей России. Он был основан еще Петром I для того, чтобы здесь выращивались лекарственные растения. Говорят, что император лично посадил в парке три первых дерева. В конце XIX века сад стал одним из центров отечественной ботаники. Своими коллекциями он мог похвастаться перед многими знаменитыми ботаническими садами Европы. Сейчас в «Аптекарском огороде» помимо растений можно встретить более 50 видов различных животных. Говорят, что коты, живущие здесь, являются потомками царских котов времен Петра I.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Громова, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы:

— Несмотря на достаточно прохладную для этого времени года погоду, москвичи активно занимаются спортом и проводят много времени в парках. Уже 100 тысяч горожан посетили площадки рядом с павильонами «Здоровая Москва», на которых проходят мероприятия. В городе созданы все условия, чтобы проводить время среди единомышленников активно, с пользой для здоровья и совершенно бесплатно.

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