Нужны ли в школьном образовании шлемы виртуальной реальности и квадракоптеры

Согласно новым рекомендациям Министерства просвещения РФ в современные школы необходимо закупать 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры с камерами и дроны. Все это необходимо для того, чтобы знакомить детей с новыми технологиями, считают эксперты.

Вопрос приобщения школьников к последним достижениям науки и техники стоит остро, особенно для тех, кто ходит в областные и сельские классы. К примеру, те же шлемы виртуальной реальности способны значительно расширить мировоззрение учеников, ведь через них можно устраивать виртуальные экскурсии не то что в музеи и на предприятия, а фактически в любую точку мира, не тратясь при этом на дорогостоящие поездки для всего класса. А с помощью дронов и квадрокоптеров можно проводить гораздо более продуктивные уроки по обществознанию, ведь появляется возможность взглянуть на привычные вещи с совершенно другого ракурса, нежели обычно. Тем не менее подобные инициативы часто упираются в проблему финансирования. Далеко не каждая школа способна позволить закупить себе оборудования на 1,5–2 миллиона рублей. Тем более что деньги планируется выделять не из федерального, а из областного бюджета.

— Обязательно потребуется дополнительная подготовка для педагогов. В центральных регионах с этим проблем может и не возникнуть, однако в более отдаленных местах может сложиться такая ситуация, что шлемы виртуальной реальности поступят, а работать с ними никто не умеет. Их просто положат «под стекло» и запретят трогать кому бы то ни было, — сказал руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков.

СПРАВКА

Полная цена одного комплекта виртуальной реальности сегодня составляет порядка 80–110 тысяч рублей. Туда входят шлем, органы управления и внешние датчики положения в пространстве. Разумеется, понадобится и мощный компьютер, который обойдется во столько же.

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