Оазис культуры. 12 августа Парку Горького исполнился 91 год

Центральный парк культуры и отдыха, тогда еще не носящий имя Максима Горького, открыли в 1928 году.

Он задумывался как первый советский парк отдыха без отрыва от политико-воспитательной и культурно-просветительской работы в непринужденной обстановке. Главной задачей нового учреждения стала борьба с хулиганством и невежеством.

В 1932 году парку присвоили имя Максима Горького в честь 40-летия общественной и литературной деятельности писателя.

В 1934 году открылся Зеленый театр под открытым небом на 20 тысяч зрителей.

После реконструкци и в 1936-м в парке появился большой фонтан со смотровыми площадками, а Пушкинскую набережную уложили в гранит. Во время Великой Отечественной Парк Горького работал, как и другие парки Москвы. Но мероприятия были посвящены военным событиям: соревнования по метанию гранат, обучение противовоздушной обороне.

— Наверное, это самый яркий и известный московский парк, — рассказал «Вечерке» историк Михаил Коробко. — Он расположен в удобной близости от центра, в этом смысле ему повезло больше, чем тем же «Сокольникам». Москвичи всегда любили Парк Горького и сейчас любят. За доступность, удобное расположение, за теплые воспоминания. Кто-то помнит, как катался там в детстве на аттракционах, а кто-то — бесконечно долгие прогулки.

Это парк, который может и готов принять хоть весь город, при этом парк цивилизованный. Огромный культурный оазис в центре мегаполиса.

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