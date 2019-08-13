Фальшивая нота. Конфликт Наргиз и Фадеева привел к отмене гастролей

Певица сообщила поклонникам в соцсетях, что продюсерский центр Максима Фадеева разрывает с ней контракт, а также запрещает исполнять песни Фадеева.

— Я получила официальный документ о намерении лейбла запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру. Получается, что мой августовский тур и по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский — также находится под угрозой срыва. Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву и его компании, было проигнорировано, — рассказала она, добавив, что в мае этого года американский тур был также сорван по инициативе руководства компании Фадеева.

По условиям контракта с продюсерским центром Наргиз не имеет пока права высказываться публично. «Вечерка» обратилась к юристу певицы Бахрому Исмаилову. Он рассказал, что был запланирован большой концертный тур.

— За это время удалось лишь раз увидеться с представителями Фадеева буквально за день до отъезда. Нас уверяли, что все будет хорошо, конфликт исчерпан. Но за день до вылета в Воронеж организаторы получили уведомление от компании продюсера о том, что Наргиз выступать не может, с просьбой заменить ее на других артистов. Мы приглашали Фадеева на встречу, но он не приехал.

PR-менеджер Наргиз Леся Дудко утверждает, что певица готова к переговорам.

— Отношения Наргиз и компании Фадеева перешли в юридическую плоскость, но если руководство все-таки выйдет на контакт, эти разногласия будет проще решить. Наргиз заинтересована в том, чтобы расторгнуть контракт, — резюмировала Дудко.

Максим Фадеев никак не объясняет ситуацию. Появились статьи, в которых промоутер Сергей Лавров заявил о том, что якобы Наргиз злоупотребляла алкоголем.

Певица написала в социальных сетях, что продюсерский центр начал «элементарную травлю». Ее поддерживает коллектив. Так, звукорежиссер Владимир Губатов сообщил «Вечерке»:

— Я никогда, как и сотни тысяч зрителей, не видел Наргиз на концерте в опьянении. Мы даем более десяти больших сольных концертов каждый месяц. Я не видел артистов, способных в таком графике пьянствовать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Жорин, адвокат:

— Если проводить аналогию с футболистами и клубами, то логично, что клуб может вырастить футболиста или купить, а потом его продать. Что касается артистов, то все крупные лейблы заключают договор, в котором оговорены все отношения с продюсером. Но когда артист выходит на нужную орбиту, он пытается поменять условия или отказаться от их исполнения. Почему-то многие из них считают, что вся интеллектуальная собственность принадлежит ему. Самое неприятное, что во время разрыва начинает распространяться негативная информация. Кстати, часто бывает так, что после ухода от продюсера карьера певца идет на спад. Талант — всего лишь одна из составляющих успеха. Максим трепетно относился к Наргиз, во многом ей помогал, надеюсь, что вопрос решится в юридическом формате.

Кто еще расстался с Максимом Фадеевым

Певица Юлия Савичева ушла от продюсера в прошлом году. Фадеев знал Юлию еще ребенком, музыкант работал с ее отцом. «Теперь я продолжаю свой путь самостоятельно», — объявила Савичева. — Этим постом я хотела бы прекратить поток слухов и домыслов, которые на днях появились в прессе. Я благодарна Максу за все, что он для меня сделал».

Елена Темникова покинула группу SEREBRO весной 2014 года. Певица выплатила продюсерскому центру денежную неустойку, расторгла контракт, вышла замуж, родила дочь и начала сольную карьеру. Сперва певица не распространялась о работе в группе и отношениях с Максимом Фадеевым, но недавно рассказала СМИ подробности о романе продюсера и Ольги Серябкиной.

Полина Гагарина от сотрудничества с продюсером отказалась сразу после окончания проекта «Фабрика звезд». Как объяснила Гагарина, Фадеев просто «не ее человек». По словам артистки, Фадеев не имел никакого представления о том, что с ней делать. Теперь со своей бывшей подопечной он не контактирует и даже не здоровается.

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