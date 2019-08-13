Эксперт рассказал, как защититься от нового способа кибермошенничества
Глава пресс-службы Управления «К» МВД РФ Александр Вураско в комментарии ФАН рассказал о новом способе кибермошенничества и дал совет, как защитить свое имущество от действий злоумышленников.
Во время таких звонков преступники представляются сотрудниками банка. Кроме того, участились случаи использования программы TeamViewer.
— Получив с помощью TeamViewer доступ к мобильному устройству, злоумышленник имеет возможность читать переписку, получать и отправлять сообщения, входить в систему мобильного банка и осуществлять переводы с помощью СМС, — пояснил Вураско.
Он признал, что в данном случае вычислить правонарушителей бывает сложно.
Чтобы не стать жертвами кибермошенников, россияне должны критично реагировать на звонки от «сотрудников банков» и не сообщать никому ПИН-коды и другие сведения.
Александр Вураско советует перезванивать в организацию самостоятельно и уточнять всю информацию.
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