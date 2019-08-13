Столичное социальное такси выполнило более 2,7 миллиона заказов за 25 лет

25 лет исполнилось московскому социальному такси. За это время служба выполнила свыше 2,7 миллиона индивидуальных и коллективных заказов. Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
— Ежедневно легковые машины службы совершают около 350 выездов, помогая москвичам с ограниченными возможностями посетить медицинские, культурные и образовательные учреждения. Поздравляю наших сотрудников и хочу от всей души поблагодарить каждого, кто выбрал помощь людям своей профессией, — сказал заместитель генерального директора Мосгортранса Максим Коновалов.
Сегодня в столице работают 63 социальных автобуса разной вместимости, а индивидуальные поездки доступны на 73 легковых автомобилях.
— Транспорт оборудован всем необходимым, а водители проходят специальную подготовку для работы с маломобильными пассажирами, — добавили в пресс-службе Мосгортранса.
Кстати, в этом году социальные легковые автомобили пустили по выделенным полосам, что позволило еще быстрее выполнять заказы москвичей и сократило время в пути. Машины желтого цвета получают государственные номера и соответствуют требованиям к автомобилям такси.
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