Кремль озвучил темы предстоящей встречи Путина и Макрона
Однодневный рабочий визит президента России Владимира Путина во Францию состоится 19 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
В ходе визита Путин проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
— Темы очевидны — это двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы... это, конечно же, Украина и, конечно, обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате, — заявил Песков.
Также Путин и Макрон могут обсудить возвращение во Францию останков одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гедена, которые ранее были обнаружены в ходе раскопок в Смоленске, пишет RT.
Источник в окружении французского лидера рассказал ТАСС, что в Елисейском дворце придают особое значение диалогу с российским лидером. Подобные встречи способствуют развитию отношений двух стран. Кроме того, по мнению собеседника агентства, Макрон в ходе визита Путина может затронуть вопросы ситуации вокруг Ирана, защиты окружающей среды и торговых отношений между Россией и Францией.
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