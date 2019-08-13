Москвичей пригласили на перформанс «Мушкетеры 40 лет спустя» в Царицыно
Масштабный кинотеатральный перформанс «Мушкетеры 40 лет спустя» пройдет 24 августа на территории Царицыно. Представление состоится в рамках ежегодной акции «Ночь кино».
Об этом сообщила генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко.
Перформанс посвятят юбилею знаменитого советского многосерийного фильма.
Всего в рамках акции запланировано проведение 337 событий. В их числе: кинопоказы, встречи с режиссерами, экскурсии в кинопроизводственные цеха «Мосфильма» и «Союзмультфильма», семейные мастер-классы. По словам Максимченко, мероприятия пройдут более чем на 133 площадках.
Каждый фильм будет представлен либо создателем ленты, либо кинокритиком. Например, художественную картину «Мальчик русский» в кинотеатре «Октябрь» для посетителей акции презентует режиссер Александр Золотухин.
- Антон Долин лично будет представлять несколько программ, Рената Литвинова будет на показе специальном и другие, - цитирует РИА Новости генерального директора «Москино».
Максимченко также подчеркивает, что в рамках акции состоится московская премьера фильма Андрея Смирнова «Француз». Ранее эта картина была показана на фестивале «Кинотавр».
Читайте также: Акция «Ночь кино» в Подмосковье пройдет на 27 площадках