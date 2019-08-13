Вадим Манукян осудил Бузову за спекуляцию на тему блокады

Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ, блогер Вадим Манукян прокомментировал поведение телеведущей Ольги Бузовой.

Телеведущая выложила видео, на котором сидит за столом и вылизывает тарелку после еды. В конце ролика она назвала себя блокадницей.

Блогер Вадим Манукян считает, что Бузова должна следить за своими словами и понимать, что уместно говорить в той или иной ситуации. Эксперт подчеркнул, что блокадный Ленинград — это боль нашей страны.

— И когда такой человек, как Бузова, никогда по-настоящему не голодавший, позволяет себе подобное позерство — это выглядит не просто глупо, но и отвратительно, — отметил Манукян в комментарии ФАН.

Блогер подчеркнул, что Бузова не блокадница и не имеет никакого отношения к этой трагедии.

Пользователей соцсетей также возмутило поведение телеведущей. По мнению большинства, Ольга просто хочет привлечь к себе внимание, передает Nation News.

«Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет», «Оля хочет скандала этим видео. Рейтинги падают», — отмечают они в комментариях.

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