Четырех человек объявили в розыск по делу о хищении более семи миллиардов в банке «Югра»
Еще четыре человека были объявлены в розыск по уголовному делу в отношении бывшего главного акционера банка «Югра» Алексея Хотина, обвиняемого в крупной растрате денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что следствие объявило в розыск руководителей подконтрольных Хотину хозяйствующих субъектов. Это генеральный директор ООО «Восток» Дмитрий Лебедев, генеральный директор ООО «Билдинг групп» Сергей Суменков, генеральный директор ООО «Главтехкомплект» Оксана Ермакова и генеральный директор ООО «Капстрой» Василий Дорохин.
По словам источника, указанные люди подали в банк «Югра» заявки на кредит на различные суммы.
— Реализуя совместный умысел, участники руководимой Хотиным группы совершили растрату денег банка, — добавил собеседник агентства.
Напомним, банк «Югра» признали банкротом в сентябре 2018 года. Информация о задержании Алексея Хотина поступила 19 апреля 2019 года. Мужчину подозревают в растрате 7,5 миллиарда рублей, принадлежащих банку. Хотин был отправлен под домашний арест в апреле. Позже арест был продлен до 19 сентября 2019 года.
Аналогичное решение суд принял в отношении соучастников преступления — бывшего президента банка «Югра» Алексея Нефедова и бывшего председателя правления этой кредитной организации Дмитрия Шиляева. Всем фигурантам дела предъявили обвинения по статье «Присвоение или растрата»
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