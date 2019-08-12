Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры России Григория Пирумова
Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест экс-замминистра культуры России Григория Пирумова, осужденного на три года колонии по первому «делу реставраторов».
Григорий Пирумов и руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников арестованы в рамках расследования уголовного дела о хищении не менее 450 миллионов рублей. Денежные средства были выделены на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Также фигурантом уголовного дела является экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Борис Мазо, передает агентство городских новостей «Москва».
По данным Следственного комитета России, вышеперечисленные лица не планировали выполнять обязательства госконтракта.
Напомним, что Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство представителей защиты Григория Пирумова об условно-досрочном освобождении.
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