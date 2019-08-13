Козловский закончил снимать фильм о катастрофе на Чернобыльской АЭС
Режиссер и актер Данила Козловский завершил съемочный процесс в рамках работы над своим художественным фильмом об аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом рассказали в пресс-службе студии, которая выпустит картину.
Рабочее название ленты — «Когда падали аисты». Представители киностудии сообщили, что в фильме будет рассказана не просто история чернобыльской трагедии.
— Зрители узнают о людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню, — передает сообщение пресс-службы студии РИА Новости.
Известно, что в фильме главную роль исполнил сам Козловский. Кроме него, в съемках были задействованы Филипп Авдеев, Оксана Акиньшина и не только.
Картину планируют выпустить в прокат с 8 октября 2020 года.
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