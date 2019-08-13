Эндокринолог рассказала о причинах детского ожирения
Актуальная проблема детского ожирения связана с гиподинамией и неправильным питанием. Данное заявление сделала главный внештатный эндокринолог Ульяновской области Светлана Усанова.
Она отметила, что детское ожирение — это проблема, которая актуальна для всей России, а не только для указанного региона. По словам эндокринолога, избыточный вес человека в раннем возрасте связан с отсутствием должного режима питания. Также причиной возникновения ожирения у детей является увлечение приемом пищи в ресторанах быстрого питания.
Кроме того, Усанова отметила гиподинамическую модель поведения в современном обществе.
— То есть дети предпочитают проводить свободное время у компьютеров, телевизоров или планшетов, мало проводят времени на свежем воздухе, — передает слова эндокринолога РИА Новости.
Известно, что Министерство здравоохранения обнародовало сведения, исходя из которых на территории страны специалисты зарегистрировали более 338,5 тысячи детей с ожирением.
Читайте также: Врачи выяснили, чем грозит детское ожирение