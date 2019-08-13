Манекенщик обвинил певицу Кэти Перри в непристойном поведении

Манекенщик из Соединенных Штатов Америки Джош Клосс на своей официальной странице в социальных сетях выложил пост, в котором обвиняет певицу Кэти Перри в домогательствах и непристойном поведении.

Он заявляет, что оскорбительные ситуации возникали во время работы над клипом на одну из песен исполнительницы. По словам манекенщика, Перри была добра к нему при общении наедине, однако на публике ее поведение менялось.

Клосс утверждает, что певица оскорбляла его. Кроме того, один из инцидентов случился на вечеринке, куда мужчина пришел вместе с другом. Перри также была там. Манекенщик пытался представить певице своего приятеля, однако в этот момент поп-звезда стянула с него штаны и трусы.

— Я чувствовал себя жалко и неловко, — пишет манекенщик в Instagram.

Кросс подчеркивает, что в современном обществе принято делать акцент на мужчинах, который ведут себя как «извращенцы», обладая властью. Однако, подчеркивает оскорбленный американец, женщины тоже бывают «отвратительны», пользуясь своим положением.

Он сообщил подписчикам также о работе над клипами с другими звездами современной поп-музыки, которые обращались со своими артистами и танцовщиками «профессионально, в отличие от Кэти Перри».

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