Кэти Перри придется раскошелиться за плагиат
Американский суд счел певицу Кэти Перри виновной в плагиате и обязал выплатить 2,78 миллиона долларов пострадавшей стороне.
Заявителем выступил рэп-исполнитель Маркус Грей. Он утверждал, что именно с его композиции Joyful Noise была скопирована песня Кэти Перри Dark Horse, получившая огромную популярность и обеспечившая певице премию «Грэмми».
По подсчетам истца, звукозаписывающий лейбл Перри заработал на плагиате 31 миллион долларов. В качестве желаемой компенсации была озвучена сумма в 20 миллионов.
Однако присяжные занизили сумму выплат почти в десять раз, причем компенсировать убытки Перри будет совместно со студией, сообщает USA Today.
Отметим, ранее скандал из-за предполагаемого плагиата разразился вокруг российского композитора и продюсера Максима Фадеева. Композитор Павел Петров, выступающий под псевдонимом Pashket V, обвинил Максима Фадеева в плагиате своего трека «Дни и ночи». Однако в итоге музыкант отказался от претензий к Фадееву.
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