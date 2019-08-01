Саратовский музыкант отказался от обвинений в адрес Фадеева

Музыкант Павел Петров из Саратова, который 31 июля заявил о плагиате музыки в песне бывшей солистки группы Serebro Ольги Серябкиной, отказался от обвинений. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Петров выложил в YouTube видео, где заявил, что композиция «Я просто люблю тебя» может быть заимствованием из его песни «Дни и ночи» 2012 года. Он предложил зрителям прослушать и сравнить песни. Однако продюсер Максим Фадеев сказал, что для установления факта плагиата нужна музыкальная экспертиза.

Тем не менее позднее Петров отказался от обвинений, сказав, что целью ролика было выяснить подробности создания песни Molly.

— Мне показалось, что моя песня и эта песня схожи, но… я никого не обвинял в плагиате, — сказал музыкант.

Напомним, что 31 июля обвинения в адрес Фадеева прокомментировал певец Юрий Лоза. Он сказал, что Петрову необходимо обратиться в авторское общество России с представленными доказательствами, однако он вряд ли выиграет дело, поскольку в жанре работает много человек, и заимствований не избежать.

Читайте также: