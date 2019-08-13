Сотрудника генконсульства Украины выслали из России
Сотрудник украинского генконсульства в Санкт-Петербурге был объявлен персоной нон грата. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России.
Данная мера стала зеркальной реакцией на действия Украины.
— Еще в мае 2019 года украинские спецслужбы устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове persona non grata, — заявили в ведомстве.
Доказательств противоправной деятельности россиянина не было предоставлено, пишет РИА Новости.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что сотрудник генконсульства России получал данные от местного жителя, которого якобы завербовали российские спецслужбы в 2014 году. Дипломат покинул страну, сообщает ТАСС.
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